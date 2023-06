L’équipe type des footeux cités dans le dernier album de Jul

La machine du rap marseillais a sorti du four, vendredi dernier, son trentième projet studio. Et comme d'habitude, les manieurs de ballon y tiennent une place forte : avec tous ceux cités dans les 21 sons de ce nouvel album, on peut même former un joli onze.

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com