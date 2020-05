L'équipe type des flops du Mondial 2010

Si l'Espagne est sortie vainqueur de la Coupe du monde 2010, la France aurait mieux fait de ne pas y participer. Comme bien d'autres joueurs, qui ont raté leur tournoi dans les grandes largeurs ou seulement sur une action décisive. C'est donc l'heure de la distribution des mauvaises copies, avec un zéro pointé pour les Bleux de l'Hexagone et d'Italie.

Gardien

Défenseurs

Robert Green candidatait au poste, mais il n'y avait qu'une place. Le plongeon de son concurrent, pourtant héroïque lors des qualifications, ressemble en effet à celui d'un portier payé pour provoquer une défaite. Conséquences : un but casquette concédé à la 78minute, une défaite sur le plus petit des scores contre la Slovénie pour le premier match de groupes des Fennecs et un statut de titulaire perdu au profit de Raïs M'Bolhi. Chaouchie.Ils sont nombreux, les coups de sifflet à avoir créé la polémique. En vrac : Roberto Rosetti et l'ouverture du score accordée à un Carlos Tévez hors jeu lors d'Argentine-Mexique, Koman Coulibaly et le refus du pion du 3-2 en faveur des États-Unis contre la Slovénie ou encore Stéphane Lannoy qui valide celui de Luís Fabiano après lui avoir demandé s'il a fait main. Mais dans les mémoires, le Sud-Américain reste et restera l'homme qui a empêché Frank Lampard de célébrer une égalisation licite de toute beauté durant Allemagne-Angleterre. Merci à ses assistants...