L'équipe type des flops de l'Euro 2000

Si l'équipe de France est sortie vainqueur de l'Euro 2000 et si l'Allemagne aurait mieux fait de ne pas y participer, bien d'autres ont raté leur tournoi. Dans les grandes largeurs, ou seulement sur une action décisive. C'est donc l'heure de la distribution des mauvaises copies, avec un élément par nation pour ne pas faire de jaloux.

Gardien

Vidéo

Défenseurs

Et dire que sa toute première mi-temps, durant la compétition, n'avait pas été si mauvaise que ça... Une fois la Suède passée, contre qui il n'a toutefois pas obtenu deen raison d'une atroce bévue, le portier s'est encore complètement troué. Notamment contre la Turquie, avec une expulsion à la clé. Peut-être son meilleur geste.Neuf mois après, il était toujours sous le coup de sa suspension. Et vingt années plus tard, tout le monde se souvient encore de sa main en demi-finales contre la France suivie de mots doux crachés à l'arbitre. Qu'il le veuille ou non, le latéral restera l'homme qui a permis à Zinédine Zidane d'envoyer les Bleus sur l'ultime marche en provoquant un penalty à deux minutes du terme. Avis du coupable sur fond de théorie de complot, en 2016 :