L'équipe type des boissons de terrasse

Aujourd'hui, c'est la tant attendue réouverture des terrasses. Pour beaucoup, culture foot et culture fût vont bien ensemble. Troisième mi-temps, buvettes au bar, gueule de bois et autres joyeusetés vont souvent de pair avec le ballon rond. Mais surtout, une vraie question, comment composer l'équipe idéale de la boisson ?

Gardien de but

Libéro

Stoppeur

Latéraux

Milieu défensif

Milieu relayeur

évidemment. Comme un bon vin, un bon gardien vieillit bien. En bon gardien du temple, le vin sait être là pour sauver toutes les occasions : apéros, repas, fêtes improvisées. Il peut même parfois te sauver un match pourri. En outre, il bénéficie de sa propre culture un peu à part, et de ses propres règles (le vin donne évidemment le droit de jouer avec les mains).Le libéro, c'est. Le digestif, quoi. Ça se claque en douce derrière un gros repas. Il faut savoir le savourer un peu à l'écart, avec le plus de recul possible, histoire de bien digérer la situation. Surtout, en plus de donner une certaine vision sur la partie, un bon dijo ne doit pas oublier d'être costaud dans le duel.. Rustre, un peu dure, la vodka pardonne peu. En apparence rugueuse et frustre techniquement, elle cache pourtant bien des subtilités. Surtout si on arrête de mettre du jus de pomme dedans. Mais la vodka est avant tout là pour tout arrêter. Dernier rempart, elle prend un malin plaisir à assommer son adversaire.etbien sûr. Pas toujours du meilleur goût, mais grosse dépense d'énergie, un cocktail simple, mais très volontaire pour animer les soirées comme les ailes, et toujours prompt à mettre sur le flanc. Attention d'ailleurs à l'abus d'aller-retour...C'est facile comme un slogan : ton numéro six, c'est! Parce que 5+1. Parce que ça ne laisse rien passer, parce que c'est un excellent porteur d'eau. Fiable, régulier, constant, il est souvent négligé pour son travail de l'ombre pourtant essentiel et au cœur de toute formation digne de ce nom.! Déjà, on va la faire d'entrée de jeu : tous les chemins mènent au rhum de la même façon que tous les schémas de transmission passent par le milieu relayeur. Polyvalent, il doit