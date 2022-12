L'équipe type de la Coupe du monde 2022

Le meilleur gardien du Mondial, c'est évidemment Yassine Bounou, et non Emiliano Martinez. Pour le reste, voici l'équipe-type de ce Mondial 2022, composé d'Argentins, de Français, de Croates, de Marocains, et même d'un Brésilien, tiens.

Gardien de but

Défenseurs

Milieux de terrain

Le sosie de Rio dansn'est pas passé loin du casse du siècle mais Rosario est venu déjouer ses plans.Ses jambes en feu lui permettent d'assommer les attaquants adverses, et de tailler des centres au cordeau. Hakimi, le fils du forgeron.Heureusement qu'il enlevait son masque après chaque match pour qu'on soit sûr qu'il y avait bien un humain en-dessous et non un robot programmé pour anéantir chaque occasion de but adverse. Même si Messi l'a prouvé en demi-finale.Ancien élève laborieux et dissipé, il a su gommer toutes ses lacunes pour devenir l'un des meilleurs de la classe. Au point d'être même devenu le chouchou de l'arbitre qui ne lui donne pas de carton, même quand il provoque un penalty en finale de Coupe du monde.Désormais, le marsupilami ne dira plusmaisen hommage au Mondial de titan qu'a sorti Dayot. Et vu que Deschamps a fait jouer Camavinga latéral gauche et Disasi latéral droit, il n'y a aucune raison de ne pas tester Upamecano à gauche.On ne juge pas un joueur sur un match sinon Gonçalo Ramos aurait été titulaire en attaque. Alors ce n'est pas une finale ratée qui va faire oublier le Mondial XXL de Grizou.