So Foot • 08/05/2020 à 06:00

L'équipe type de l'Euro 2000

Des épaules azzurri, deux pattes orange, un cœur bleu, des ailes lusitaniennes et une drôle de canine, voilà à quoi ressemblerait la créature de Frankenstein si celui-ci avait jeté un œil à cet Euro 2000.

Gardien

Défenseurs

Deux buts encaissés avant d'arriver en finale, une baraka monstre au tour précédent... Ce devait être l'Euro de Gigi Buffon, mais le rempart de la Fio a pallié sa blessure et a fait honneur à son sélectionneur Dino Zoff. Reste une question en suspens : pourquoi mettre la main sur la frappe de Wiltord ? À deux doigts de l'éternité.Si Fernando Couto s'est montré plutôt incisif, il se fait arracher sa place dans cette équipe par un accessoire incontournable : le fameux collier "dent de requin". Le même que l'on peut dénicher sur les plages de la Côte d'Azur. Figo a croqué dans cette compétition avec ce cordon serré autour du cou, Kluivert a surfé sur cette vague également, quand le Slovène Zlatko Zahovi? a vu son précieux se casser lors du premier tour.Cannavaro à sa droite, Iuliano à sa gauche, Nesta conduit le char italien avec une main sur les rênes, l'autre sur le colbac de ses adversaires. Et toujours avec le buste droit. Lede l'an 2000.En plus d'un jumeau, Frankie a aussi une double personnalité. La faible qui lui fait rater deux tentatives à onze mètres en demi-finales, la forte qui lui permet de libérer les siens contre la République tchèque, de défoncer