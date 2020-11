Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'équipe de France sans pitié face à la Grande-Bretagne Reuters • 27/11/2020 à 19:59









par Léo De Garrigues (iDalgo) Les Bleus n'ont pas traîné pour se mettre à l'abri. Pour leur troisième rencontre des qualifications pour l'Eurobasket 2022, ils ont corrigé les Britanniques (79-56) grâce à une entame de match idéale. Dans le premier quart-temps, les hommes de Vincent Collet ont été actifs défensivement et efficaces offensivement pour mener 24-5 après 10 minutes. Largement devant à la mi-temps (46-20), ils ont contrôlé la deuxième mi-temps pour s'imposer. Respectivement auteurs de 24 points et 15 points, Amath M'Baye et Axel Bouteille ont établi leur record en équipe nationale. Les Bleus prennent provisoirement la tête du groupe G.

