L’équipe de France première de son groupe au Mondial U20

La France qui brille. Portée par un doublé de Justine Rouquet, l’équipe de France U20 féminine s’est largement imposée face au Ghana (4-0) , pour arracher la première place de son groupe à l’occasion de la Coupe du monde U20. Une deuxième victoire dans la compétition pour les Bleuettes , après un succès face à l’Équateur (3-2) et un nul face à la Corée du Sud (1-1).

De bonne augure avant d’aborder les choses sérieuses pour un groupe composé de nombreux éléments ayant l’habitude d’apparaître en Arkéma Première Ligue en France.…

JF pour SOFOOT.com