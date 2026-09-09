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L'équipe de France oublie de féliciter Wendie Renard
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 14:25
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L'équipe de France oublie de féliciter Wendie Renard

L'équipe de France oublie de féliciter Wendie Renard

Effacée de la photo. Si vous avez suivi les nominations pour le Ballon d’or via les réseaux sociaux de l’équipe de France féminine , vous pensez sans doute qu’il n’y a que deux Françaises parmi les 30. Elles sont pourtant bien trois. Outre Selma Bacha et Melvine Malard, Wendie Renard est elle aussi nommée . Mais, sur les réseaux sociaux, la Fédé a « oublié » de mentionner la défenseuse de 36 ans.

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