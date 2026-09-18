« L'équipe de France, c'est de la folie » : les premiers mots d'Estéban Lepaul
L’instant fraîcheur. Estéban Lepaul n’avait sans doute pas la tête au match à Lyon, prévu samedi soir, devant la télé à 18 heures ce vendredi. L’attaquant rennais a explosé de joie en découvrant son nom dans la liste de Zinédine Zidane, aux côtés de ses partenaires dont Brice Samba, pas convoqué mais immensément classe sur les images capturées par le club breton.
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CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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