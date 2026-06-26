L’Équateur tord l’Allemagne et s’agrippe aux seizièmes

Portés par un public largement acquis à leur cause, les Équatoriens ont rattrapé leur horrible début de tournoi en s’offrant une victoire de prestige contre une Allemagne déjà première, déjà qualifiée mais sérieusement secouée. La Tri est assurée de faire partie des meilleurs troisièmes et valide donc sa place en seizièmes de finale.

Équateur 2-1 Allemagne

Buts : Angulo (9 e ), Plata (78 e ) pour la Tri // Sané (2 e ) pour la Mannschaft

L’Allemagne aurait pu déjà avoir la tête aux seizièmes de finale. Elle aurait pu savourer en toute sérénité cette chance d’être sortie pour la première fois depuis 2014 de la phase de groupes. Pourtant, Julian Nagelsmann a choisi d’aligner sa supposée meilleure équipe sur le terrain face à des Équatoriens en quête de rédemption. Le Nationalelf a finalement trouvé au bout de la soirée une première et logique défaite après onze victoires consécutives. L’Équateur n’en demandait pas tant, mais il est allé chercher sa qualif’ avec courage et panache. Et qu’importe si c’est en tant que meilleurs troisièmes qu’ils se lanceront dans la phase finale : les hommes de Sebastián Andrés Beccacece reviennent de si loin.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com