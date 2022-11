L'Équateur ensable le Qatar dès son entrée dans le Mondial

Comme un mirage en plein désert, le Qatar a à peine fait illusion face à une sélection équatorienne solide et emmène par un Enner Valencia double buteur. Les deux prochains matchs risquent d'être longs pour les hommes de Sánchez Bas, ainsi que les Qatariens en tribune.

Qatar 0-2 Équateur

Le Qatar en retard

Une feuille de match ne dit pas tout. Car si on ne devait s'en tenir qu'à tout ce qui a précédé le premier quart d'heure de jeu de cette Coupe du monde, embouteillages monstres exceptés, le Qatar a réussi son défi. En réunissant plus de 60 000 personnes dans un stade à 40 bornes du centre-ville de Doha, en plein milieu du désert, sans qu'il n'y fasse une chaleur à crever et en évitant les paniques comme lors du dernier match test , l'Émirat pouvait se gargariser d'avoir été à la hauteur. Le show son et lumière en avant-première l'a confirmé. Pourtant, le faste s'est rapidement écaillé, faute à l'expérience équatorienne et le sens du but d'Enner Valencia. Ainsi, le monde entier a découvert la fébrilité de la sélection du Qatar et la frivolité de ses supporters, ayant pour beaucoup déserté leur strapontin dès la mi-temps. C'est définitivement un drôle de tournoi qui nous attend.. C'est par ces mots que Gianni Infantino avait pourtant lancé la XXIICoupe du monde. Ce que le président de la FIFA ne savait pas, c'est que quatre minutes plus tard, une décision arbitrale allait diviser pas mal de spectateurs devant leur télé (moins au stade puisqu'à vue de nez 80% sont pro-Qataris). Certes, Enner Valencia avait bel et bien climatisé la tente d'inspiration bédouine d'Al-Bayt…