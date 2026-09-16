L'épouse de Ronald Koeman est décédée
Triste jour aux Pays-Bas. Après un combat de plus de quinze ans contre un cancer du sein, Bartina Koeman-Boddeveld, l’épouse de Ronald Koeman est décédée . L’ex-sélectionneur des Oranje l’a annoncé ce mercredi matin sur son compte Instagram : « C’est avec une profonde tristesse, mais aussi avec beaucoup de fierté et d’amour, que nous faisons nos adieux à ma merveilleuse épouse, notre très chère maman et grand-mère, Bartina Koeman-Boddeveld. 30 janvier 1961 – 15 septembre 2026. La famille Koeman » .
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