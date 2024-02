L’épouse de Riyad Mahrez raconte comment elle a vécu leur départ en Arabie saoudite

Les concessions, c’est important dans un couple.

Arrivé en Angleterre en 2014 à Leicester, Riyad Mahrez a pris la décision de quitter le royaume anglais pour rejoindre celui d’Arabie saoudite la saison dernière, en s’engageant avec Al Ahli. Dans un épisode de la série Married to the Game , diffusée sur Prime Video, Taylor Ward, mannequin anglais et épouse de l’Algérien, a confirmé « ne pas avoir eu le choix » au moment du transfert de son conjoint. « Un jour, il a appelé alors que j’étais sur la plage, et il m’a dit : “Nous partons en Arabie saoudite et j’y vais demain . ” C’est tout. Je n’arrivais pas à y croire », confie-t-elle à sa sœur.…

QF pour SOFOOT.com