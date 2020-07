L'épopée du Maroc lors de la Coupe du Monde 1970

Au Mexique 1970, la présence des Lions de l'Atlas a redonné tout son sens aux mots "coupe du Monde", en dignes représentants du continent africain. Dans les cœurs, mais aussi sur le terrain, ils ont magnifiquement rendu à la compétition-reine sa vocation universaliste.



Rabat-Mexico, via Marseille !

On l'oublie trop souvent mais le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde est marocain... Just Fontaine est né le 18 août 1933 à Marrakech. Lol ! Ceci-dit, Justo entrainera bien les Lions de l'Atlas (1979-81), avec à la clé une troisième place à la CAN 1980. Dix ans le plus tôt, la sélection marocaine disputait le Mundial 70, devenant le deuxième pays africain à y concourir après l'Egypte en 1934. Mais comme à l'époque la quasi totalité de l'Afrique était sous colonisation européenne, la présence du Maroc au Mexique peut bien être considérée comme une véritable "première".En 1970, la longue marche du football africain, semée d'embûches, posait un jalon historique. Après les indépendances du Continent Noir (fin des années 50 et début des années 60) qui actent réellement la première participation de ses nations aux qualifs du Mondial chilien 1962, le Maroc, sorti vainqueur de la Zone Afrique, doit affronter en barrage un pays européen. Et c'est la grande Espagne de Di Stefano et Gento... Les Lions de l'Atlas s'inclinent 1-0 à Casablanca puis 3-2 à Madrid lors du match retour. Pas mal pour une fédé marocaine créée en 1956, un an après l'indépendance du Royaume chérifien, et affiliée à la Fifa en 1959. Mieux ! Le Maroc dispute les JO de Tokyo 1964. Mais sans y briller... Arrivent le Mondial 1966 et le boycott massif des pays africains qui protestent contre le système de qualifs qui ne réserve qu'une unique place en coupe du monde à trois confédérations réunies, l'Asie, l'Afrique et Océanie ! Il faut dire que la Fifa est présidée par l'Anglais Sir Stanley Rous aux convictions très "ethno-centrées". En plus de son soutien à l'Apartheid sud-africain, il justifie le refus d'accorder une place automatique aux sélections africaines au motif que leur niveau. Et comment progresser si elles ne peuvent pas se mesurer aux plus grands ? Mais l'Afrique obtient gain de cause pour le Mundial 70 et c'est le Maroc qui va la représenter après une autre très "longue marche" de qualifs de novembre 1968 à novembre 1969. Les héritiers du grand Larbi Ben Barek qui, lui, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com