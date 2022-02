L'épidémie de grippe perdure en France, notamment dans le sud

Des vaccins contre la grippe saisonnière, dans une pharmacie à Paris, le 13 octobre 2020 ( AFP / Ludovic MARIN )

L'épidémie de grippe reste active dans de nombreuses régions françaises, notamment dans le sud et en Île-de-France, où elle continue à progresser, mais reflue dans les Hauts-de-France et en Normandie, selon le bilan hebdomadaire de Santé publique France publié mercredi.

Lors de la sixième semaine de l'année, "l'évolution de l'activité grippale demeurait variable selon les régions", constate l'agence sanitaire dans un communiqué.

"Les indicateurs de grippe et syndrome grippal étaient en augmentation dans 6 régions: Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur", précise-t-elle. "En revanche, une baisse des indicateurs était observée cette semaine dans les Hauts-de-France et en Normandie".

"Les indicateurs étaient stables dans les autres régions" métropolitaines, selon Santé publique France.

Dans les outremers, seule la Guyane se trouve dans une phase ascendante de l'épidémie.

L'hiver précédent, les confinements et les mesures anti-Covid avaient bloqué la circulation des autres virus, comme celui de la grippe.

Les Français ont été moins infectés que d'habitude et sont donc moins immunisés sur le plan collectif, ce qui favorise une reprise de l'épidémie cet hiver.

Alors que les levées de restrictions anti-Covid se succèdent, l'agence sanitaire prévient que "tout relâchement des mesures de contrôle à l'issue de la cinquième vague de Covid-19 pourrait se traduire par une intensification de l'activité grippale".

La bronchiolite, qui touche essentiellement les nourrissons, a donné lieu de son côté à une épidémie désormais finie dans toutes les régions de métropole.

Santé publique France a aussi observé une "poursuite de la baisse des passages aux urgences et des hospitalisations suite aux passages aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans".