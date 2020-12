L'épidémie de Covid-19 fait exploser les factures d'électricité des Français

Après une hausse de 4% de la consommation d'électricité des particuliers lors du premier confinement, Engie prévoit une augmentation de 20% pour le deuxième confinement.

(Photo d'illustration) ( AFP / JORGE GUERRERO )

Si la consommation d'électricité a baissé entre 15 et 20% au niveau national lors du premier confinement du printemps, les particuliers ont au contraire vu leur consommation grimper. Coincés chez eux pendant deux mois, ils ont consommé en moyenne 4% de plus selon la RTE, le gestionnaire du transport d'électricité.

Engie prévoit aujourd'hui une hausse de 20% de la consommation d'électricité chez les particuliers pour le deuxième confinement , mis en place entre le 30 octobre et le 15 décembre, rapporte lundi 21 décembre Europe 1 . La généralisation du télétravail, les baisses de température et les journées plus courtes de l'hiver ont eu un impact beaucoup plus important.

Une augmentation de la consomation qui va inévitablement peser sur la facture , souligne Xavier Pinon, gérant du comparateur Selectra, au micro d' Europe 1 . Une hausse des prix de 2% est par ailleurs prévue pour le mois de janvier prochain à cause de la crise sanitaire, soit une trentaine d'euros en plus par an et par ménage, selon les calculs de Planète oui, l'un des fournisseurs alternatifs et spécialiste des énergies vertes.