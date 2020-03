Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'épidémie de coronavirus oblige Berlin à repousser la préparation du budget 2021 Reuters • 31/03/2020 à 13:11









L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS OBLIGE BERLIN À REPOUSSER LA PRÉPARATION DU BUDGET 2021 FRANCFORT (Reuters) - Le gouvernement allemand a décidé de différer le calendrier de préparation du budget 2021 en raison de l'accumulation des incertitudes provoquées par l'épidémie de coronavirus, rapporte mardi le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung citant un document gouvernemental interne. "Compte tenu du niveau élevé d'incertitudes quant à la suite des événements, nous avons décidé d'abandonner le calendrier précédent", écrit Werner Gatzer, secrétaire d'Etat rattaché au ministère des Finances, dans ce document cité par le journal. Le gouvernement fédéral entendait procéder aux arbitrages et faire approuver son projet de loi de finances mi-juin en conseil des ministres. L'exécutif vise désormais la seconde moitié de septembre. Le gouvernement fédéral a déjà adopté pour cette année un budget rectificatif de 156 milliards d'euros afin d'utiliser "tous les moyens à sa disposition" pour lutter contre l'impact économique et social de l'épidémie de coronavirus. (Christoph Steitz; version française Henri-Pierre André)

