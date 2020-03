Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'EPCR repousse ses finales Reuters • 24/03/2020 à 12:40









L'EPCR repousse ses finales par Victor Gatinel (iDalgo) A l'image de l'UEFA hier soir, l'EPCR (instance qui dirige le rugby européen) a pris la décision ce matin de reporter les demi-finales et finales de ses compétitions. Un comité directeur s'est rassemblé pour confirmer la suspension de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Marseille devait accueillir les matchs pour le titre les 22 et 23 mai 2020 au stade Vélodrome. Dans son communiqué de presse la direction précise que ce choix va dans le sens des mesures restrictives visant à lutter contre le coronavirus : "L'ECPR se conforme aux mesures prises par les différentes autorités publiques concernées par ses compétitions en Europe pour lutter contre la propagation de la pandémie de COVID-19". A l'heure actuelle aucune date pour la reprogrammation des rencontres n'a été évoquée. Parmi les clubs tricolores encore engagés Toulouse, le Racing 92 et Clermont disputent la Champions Cup tandis que Castres, l'UBB et le RCT sont toujours en course en Challenge Cup.

