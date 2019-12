L'épargne de partage victime de la baisse des taux

Ces produits qui versent une partie de leur rémunération à des bonnes causes collectent toujours de l'argent, mais voient leur rendement baisser.

Faire acte de générosité tout en conservant son épargne : c'est le principe des placements de partage, grâce auxquels l'épargnant reverse tout ou partie de la performance au profit d'une association. Ces produits affichent un encours de 1,55 milliard d'euros fin 2018. « L'épargne de partage connaît un vrai succès puisque les actifs ont progressé de 7,4 % en 2018 et de 22,3 % en 2017. Cela peut paraître paradoxal puisque la rémunération de ces produits n'a cessé de baisser. C'est donc que les épargnants recherchent avant tout un rendement d'utilité sociale », explique Frédéric Tiberghien, le président de Finansol.

Les dons versés aux associations par les produits de partage sont en baisse constante depuis six ans

Mais le contexte actuel de taux d'intérêt au plancher remet précisément en cause le rendement sociétal de ces produits. En effet, les dons versés aux associations par les produits de partage sont en baisse constante depuis six ans, à 4,1 millions d'euros en 2018, après 4,6 millions d'euros en 2017 et 7 millions en 2012. Un vrai manque à gagner pour les associations bénéficiaires comme Habitat et humanisme, la Fondation de l'Avenir et Terre et humanisme. A noter que ces dons permettent aux épargnants de bénéficier d'une réduction d'impôt, comme s'ils versaient directement une somme à une association.

Les trois quarts des placements de partage sont des livrets bancaires proposés par des banques comme le Crédit coopératif, la MAIF, la Macif ou le Crédit mutuel. Par ailleurs, certains établissements comme La Banque postale, la MAIF et Société générale proposent des options de partage sur le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire. Les produits reversent entre 25 % et 100 % de leur rémunération à une association.

