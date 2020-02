L'éolien en veut plus

Ça commençait à faire beaucoup. Ces derniers mois, les critiques contre les éoliennes sont venues d'un peu partout, y compris de la part des hautes autorités. C'est d'abord Jean-François Carenco, le truculent patron de la commission de Régulation de l'énergie, qui, l'été dernier, s'interroge devant les députés : « Le développement des énergies renouvelables électriques ne sert [?] pas à réduire les émissions de CO2. » C'est ensuite Emmanuel Macron lui-même qui, en janvier, donne des sueurs froides à la filière en visant les éoliennes terrestres. « La capacité à développer massivement de l'éolien est réduite. On pourra le faire où il y a consensus, mais le consensus autour de l'éolien est en train de nettement s'affaiblir dans notre pays », dit, de Pau, le chef de l'État, qu'on pensait plus allant sur ces mâts à hélices ? en fait, il les apprécie peu. D'autres élus, comme Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, ou Dominique Bussereau, son homologue de Charente-Maritime, tonnent eux aussi de plus en plus fort contre le vent. La profession a donc réagi. Jeudi matin, elle a organisé une conférence de presse pour redire tout l'intérêt des éoliennes. Et pour mettre un peu de pression sur le gouvernement.Les professionnels de l'éolien pensaient pourtant avoir l'onction des pouvoirs publics. Dévoilée il y a quelques semaines, la PPE (programmation pluriannuelle de l'énergie), qui fixe les objectifs en...