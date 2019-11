L'entreprise française de VTC Heetch veut se développer en Afrique francophone

La start-up vient de lever 4 millions d'euros auprès du fonds AfricInvest. Son cofondateur Teddy Pellerin détaille ses objectifs pour le continent.

Heetch voit loin et grand. « On a l'ambition de devenir le leader des marchés de VTC en Afrique francophone », affirme Teddy Pellerin, cofondateur de la start-up française qui met en relation des passagers avec des chauffeurs via son application mobile. L'entreprise créée en 2013 vient de lever 4 millions d'euros auprès du fonds d'investissement AfricInvest. Basé à Tunis, ce leader du capital investissement en Afrique détient un portefeuille d'actifs estimé à 1,5 milliard de dollars (1,35 milliard d'euros).

« C'est une bonne nouvelle car nous allons pouvoir compter sur l'expertise d'un acteur qui connaît cette zone du monde », se réjouit M. Pellerin. Il s'agit de la quatrième levée de fonds en deux ans pour Heetch depuis son basculement vers le marché des voitures de transport avec chauffeur (VTC), à la suite de ses déboires judiciaires, liés à sa précédente activité de transport urbain entre particuliers. Avec cet argent frais, Heetch compte poursuivre son développement à l'international, initié en 2018 avec le lancement de la plate-forme à Casablanca, au Maroc.

En plus de ses marchés historiques que sont la France et la Belgique, elle est aussi présente, depuis l'été, en Algérie et au Cameroun. « On vise une implantation dans une dizaine de pays d'ici à l'an prochain », assure Teddy Pellerin, qui cite la Tunisie et le Sénégal comme prochaines cibles. Mais la conquête de ces marchés africains suppose de surmonter bien des écueils, structurels et juridiques

