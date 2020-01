L'entreprise est-elle responsable du bonheur de ses salariés?

SONDAGE. Pour plus de huit salariés sur dix, l'entreprise est responsable de leur bonheur, révèle une enquête Ifop.

(Photo d'illustration) ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

"Le travail, c'est la santé", dit le dicton. L'entreprise est en tous cas responsable du bien-être ou non de ses salariés, révèle ce mardi 21 janvier un sondage commandé par le média en ligne Philonomist, réalisé par l'institut Ifop.*

Selon cette étude, 82% des salariés estiment que l'entreprise est responsable de leur bonheur . 77% des salariés jugent par ailleurs que l'entreprise devrait fonctionner "comme une réelle démocratie" en associant les salariés aux "décisions stratégiques" - 22% des personnes interrogées se disant "tout à fait d'accord" avec cette affirmation, et 55% "plutôt d'accord".

Mais le sondage révèle aussi que si 65% des salariés estiment pouvoir exercer leur esprit critique dans leur entreprise, près de la moitié (49%) dit cependant être malgré cela "parfois amené à agir contre (ses) valeurs dans le cadre" professionnel.

La grande majorité sont toutefois plutôt confiants dans l'avenir : seuls 29% des salariés interrogés craignent d'être un jour remplacés par une intelligence artificielle.

La majorité des personnes interrogées estime par ailleurs que c'est l'État, et non l'entreprise, qui est à même d'apporter des réponses à de grands défis tels que les inégalités (72%) et le changement climatique (72%). Au contraire, 58% des personnes interrogées estiment que les entreprises sont les mieux placées pour réduire les inégalités hommes/femmes (à 58%).

*Enquête réalisée en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 970 personnes.