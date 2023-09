L’entraîneur des féminines de Santos démissionne, après des accusations d’harcèlement

Du balai.

Accusé d’harcèlement moral et sexuel par des joueuses, et ciblé par une enquête après le dépôt de plusieurs plaintes, Kleiton Lima a démissionné de son poste. L’entraîneur de l’équipe féminine de Santos a rappelé qu’il nie toujours les faits, et qu’il compte lancer lui aussi une action en justice pour se défendre. Et ce même si des preuves ont été envoyées au président du club, Andrés Rueda.…

AHD pour SOFOOT.com