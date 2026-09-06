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L'entraîneur de Nice déçu de ne pas gagner après l’hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet
information fournie par So Foot 06/09/2026 à 10:17
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L'entraîneur de Nice déçu de ne pas gagner après l’hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet

L'entraîneur de Nice déçu de ne pas gagner après l’hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet

Le GYM ne mérite pas le 10/10. Toujours affectés par leur saison dernière catastrophique, sauvée par un barrage d’accession remporté contre Saint-Étienne, les Niçois n’ont toujours pas empoché la moindre victoire cette saison. Ce samedi soir, les Aiglons ont concédé un match nul contre Le Mans, un nul qui « ne satisfait pas » leur entraîneur Olivier Pantaloni.

« Le peuple niçois ne vous oublie pas »

Plus tôt dans la soirée, l’Allianz Riviera avait rendu hommage aux 86 victimes de l’attentat du 14 juillet 2016. La tribune Populaire Sud avait déployé une banderole où il était écrit : « 14 juillet 2016 : dix ans après, vous continuez de briller parmi nous. Le peuple niçois ne vous oublie pas. » Les noms des 86 disparus ont aussi été cités dans un stade submergé par l’émotion.…

MBC pour SOFOOT.com

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