 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entraîneur de Fenerbahçe démissionne en pleine conférence de presse
information fournie par So Foot 10/09/2026 à 23:59
Ajouter Boursorama à vos sources

L'entraîneur de Fenerbahçe démissionne en pleine conférence de presse

L'entraîneur de Fenerbahçe démissionne en pleine conférence de presse

Coup de tonnerre ! Après le match contre l’AS Roma en ouverture de la saison de Ligue des champions, qui s’est pourtant soldé sur un nul assez honorable (1-1) malgré une domination italienne, Ismaïl Kartal a démissionné de son poste d’entraîneur de Fenerbahçe . Jeudi soir, en pleine conférence de presse, il a annoncé la nouvelle sans donner d’explications.

Le président refuse

« J’ai passé trois mois ici. Depuis le début de la saison jusqu’à aujourd’hui, les entraînements et les stages que nous avons organisé avec les joueurs, ainsi que les efforts de notre président et de la direction, ont été très bénéfiques. Ce furent des moments formidables. Ce soir, je félicite mes joueurs et je démissionne de mon poste. Je remercie nos supporters, les médias, le staff et mes coéquipiers qui m’ont soutenu jusqu’à présent. J’ai pris cette décision pour le bien de mon club . Nous l’avons prise ensemble, en équipe. Désormais, pour aider Fenerbahçe, mes joueurs et les futurs entraîneurs, je démissionne de mon poste, avec l’intention de ne jamais revenir » , a déclaré celui qui avait déjà entraîné le Fener à plusieurs reprises.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dino Toppmöller n’a pas douté
    Dino Toppmöller n’a pas douté
    information fournie par So Foot 11.09.2026 00:47 

    On n’est pas obligé de le croire. C’est toujours plus facile de parler une fois que le coup de sifflet final a retenti et celui qui aurait parié sur un tel scénario entre le Slavia Prague et Lens (2-3 pour les Sang et Or, pourtant mené au début du temps additionnel) ... Lire la suite

  • Du cauchemar au panard, Lens a ravivé sa folie
    Du cauchemar au panard, Lens a ravivé sa folie
    information fournie par So Foot 11.09.2026 00:41 

    Menés à deux reprises, dans les cordes malgré leur supériorité numérique, les Sang et Or ont envoyé le Slavia Prague au tapis lors d'un temps additionnel de barges. Mal en point en championnat et dans la quête d'un véritable fond de jeu dans un effectif renouvelé, ... Lire la suite

  • Mezian Mesloub marche sur les traces de Lamine Yamal
    Mezian Mesloub marche sur les traces de Lamine Yamal
    information fournie par So Foot 11.09.2026 00:31 

    On s’inspire toujours des meilleurs. Mezian Mesloub, fils de Walid, est en train de se faire un prénom à vitesse grand V. Entré face au Slavia Prague à un moment où le RC Lens ne voyait pas vraiment le jour, le gamin de la Gaillette a tout dynamité et a permis ... Lire la suite

  • Le classement après la première journée de Ligue des champions
    Le classement après la première journée de Ligue des champions
    information fournie par So Foot 11.09.2026 00:16 

    Stop the count ! Étalée sur trois jours au lieu des deux habituels, la première journée de Ligue des champions est enfin terminée. Au terme des 18 matchs, le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, truste déjà la première place après avoir collé un set au ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank