L'entraîneur de Fenerbahçe démissionne en pleine conférence de presse

Coup de tonnerre ! Après le match contre l’AS Roma en ouverture de la saison de Ligue des champions, qui s’est pourtant soldé sur un nul assez honorable (1-1) malgré une domination italienne, Ismaïl Kartal a démissionné de son poste d’entraîneur de Fenerbahçe . Jeudi soir, en pleine conférence de presse, il a annoncé la nouvelle sans donner d’explications.

Le président refuse

« J’ai passé trois mois ici. Depuis le début de la saison jusqu’à aujourd’hui, les entraînements et les stages que nous avons organisé avec les joueurs, ainsi que les efforts de notre président et de la direction, ont été très bénéfiques. Ce furent des moments formidables. Ce soir, je félicite mes joueurs et je démissionne de mon poste. Je remercie nos supporters, les médias, le staff et mes coéquipiers qui m’ont soutenu jusqu’à présent. J’ai pris cette décision pour le bien de mon club . Nous l’avons prise ensemble, en équipe. Désormais, pour aider Fenerbahçe, mes joueurs et les futurs entraîneurs, je démissionne de mon poste, avec l’intention de ne jamais revenir » , a déclaré celui qui avait déjà entraîné le Fener à plusieurs reprises.…

EL pour SOFOOT.com