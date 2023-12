information fournie par So Foot • 24/12/2023 à 16:35

L’entraîneur d’Angers endeuillé par la disparition de son épouse

L’Angers SCO a annoncé ce dimanche une terrible nouvelle : la femme d’Alexandre Dujeux, le coach du fringant leader de Ligue 2, s’est éteinte subitement. « Angers SCO a appris avec une profonde tristesse et émotion le décès de Claire Dujeux, épouse de notre coach Alexandre Dujeux » , s’est brièvement exprimé le club sur ses réseaux sociaux. D’autres clubs de l’antichambre, à commencer par Saint-Étienne et Caen, ont fait part de leur émotion et de leur soutien dans cette épreuve. Claire Dujeux était mère de deux enfants.

AL pour SOFOOT.com