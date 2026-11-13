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L'entraînement des Bleus retardé pour une raison inédite
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 23:47

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L'entraînement des Bleus retardé pour une raison inédite

L'entraînement des Bleus retardé pour une raison inédite

La logistique, c’est un métier. Battue par l’Italie jeudi soir à Milan, l’équipe de France a repris le chemin de l’entraînement ce vendredi à Bordeaux, à J-2 de la réception de la Turquie. Kylian Mbappé y a pris part, mais tout ne s’est pas passé comme prévu puisque la séance a été retardée d’une heure . La raison est peu commune : le matériel des Bleus n’est pas arrivé dans les temps au Stade Atlantique.

Selon RMC Sport, le staff comptait utiliser du matériel acheminé depuis Clairefontaine pour préparer le dernier match de l’année, loin de son camp de base habituel. Encore un accroc, donc, alors que le voyage des familles des joueurs en Italie a été marqué par des soucis logistiques. Des problèmes de chaussettes avaient également été signalés lors du match en Belgique, occasionnant une facture salée pour la FFF.…

QB pour SOFOOT.com

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