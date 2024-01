L’entrain de Lamine

Vainqueur contre la Gambie pour son entrée dans cette CAN 2023 (3-0), le Sénégal s’est également découvert un visage : celui du Messin Lamine Camara. Et peut-être celui de la relève.

Les favoris de cette Coupe d’Afrique des nations 2023 étaient prévenus. Le Nigeria et l’Égypte tenus en échec, le Ghana défait, le droit à l’erreur n’était plus permis. Ce lundi, le Sénégal a bien révisé. Opposés à la Gambie dans un Derby du fleuve toujours stressant à gérer, les Lions de la Téranga ont excellemment entamé leur CAN. Une victoire nette (3-0), sous la chaleur de Yamoussoukro et grâce au pied droit soyeux de Lamine Camara. Le milieu offensif de 20 ans a ainsi eu le luxe de faire gagner la nation, en transperçant la défense gambienne d’abord, et en nettoyant la lucarne de Baboucarr Gaye, ensuite. Sa spécialité.

Tireur lorrain

« Ce serait bien qu’il fasse la même chose aux seize mètres. » Le ton amusé, mais tout de même un peu sérieux, László Bölöni avait vu juste. En conférence de presse à Louis-II le 22 octobre dernier, l’entraîneur roumain du FC Metz analysait avec froideur le geste de Lamine Camara. Quelques minutes plus tôt contre l’AS Monaco, son joueur s’était en effet illustré en lobant Philipp Köhn depuis la ligne médiane, pour inscrire – déjà – l’un des buts de la saison en Ligue 1. « C’est le genre de geste qu’il maîtrise. Il sait qu’il a une bonne frappe » , concluait Bölöni. Contre la Gambie, Camara a donc décidé d’écouter son coach et de se rapprocher de la surface. Pas trop non plus, pour éviter de gâcher la beauté gestuelle. Celle d’un enroulé en lucarne à l’entrée de la surface, après un festival d’Iliman Ndiaye.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com