Riad Salamé, alors gouverneur de la Banque centrale libanaise, le 20 décembre 2021 à Beyrouth, au Liban ( AFP / Joseph EID )

Les investigations sur les "biens mal acquis" libanais confortées: la justice française a confirmé d'importantes saisies de fonds et biens immobiliers, une étape attendue dans l'enquête autour des soupçons d'enrichissement frauduleux de l'ex-gouverneur de la banque du Liban, Riad Salamé, et de ses proches.

Un immeuble de bureaux à Bruxelles, un bâtiment de briques rouges à proximité de la gare de King's Cross à Londres, d'autres à Birmingham et Bristol...

Jeudi, la cour d'appel de Paris a confirmé ces saisies, à hauteur de 37 millions d'euros, immobilières et sur des comptes bancaires.

Ces saisies pénales permettent de geler les avoirs, avant que le dossier ne débouche sur un éventuel procès, et une condamnation.

L'information judiciaire ouverte par le parquet national financier (PNF) à Paris, a déjà abouti à la mise en examen de dix personnes, dont HSBC Private Bank Suisse, filiale du géant bancaire britannique, soupçonnée d'avoir aidé à détourner l'argent.

Dans ce dossier, la plus avancée des procédures de biens mal acquis libanais, les enquêteurs soupçonnent "le clan Salamé" d'avoir détourné quelques 330 millions de dollars de la banque centrale.

"Cerveaux"

Riad Salamé lui-même, ancien gouverneur de la Banque centrale libanaise (1993-2023), en détention dans un hôpital au Liban, est visé par un mandat d'arrêt international émis par des juges d'instruction parisiens en mai 2023.

Lors d'une audience à huis clos le 1er octobre, le parquet général avait dénoncé "des montages internationaux d'une complexité indéniable, bénéficiant très largement au clan Salamé, famille et proches", selon la source proche du dossier.

L'accusation qualifie Riad Salamé et son frère, Raja Salamé, de "cerveaux et acteurs principaux" des vastes détournements.

L'accusation soupçonne en particulier Riad Salamé, 76 ans, dont la fortune s'est accrue "de manière exponentielle" depuis le début des détournements, de s'être constitué un riche patrimoine immobilier et bancaire en Europe et aux États-Unis. Dans le même temps, le pays du Cèdre plongeait dans une crise économique sans précédent, ruinant les épargnants.

"Revenir au peuple libanais"

La confirmation des saisies va "aider la Banque du Liban (BdL) (...) à récupérer les fonds détournés par Riad Salamé et ses proches. Ces fonds doivent revenir au peuple libanais", a réagi auprès de l'AFP Me Félix de Belloy, avocat de la BdL.

La chambre de l'instruction a confirmé la compétence de la justice française à saisir "des biens situés hors de France", soit "six immeubles au Royaume-Uni, deux en Belgique et un compte bancaire", a salué Me Emmanuel Daoud, avocat de l'État du Liban.

C'est justement cette question de la compétence que contestait la défense de Riad Salamé. Ses avocats, Mes Pierre-Olivier Sur, Clara Gérard-Rodriguez et Sofia Bougrine, ont indiqué à l'AFP s'apprêter à saisir "à nouveau la Cour de cassation".

En attendant cet éventuel recours, la validation des saisies "confirme le caractère très sérieux des charges", ont souligné Mes William Bourdon et Vincent Brengarth, conseils du Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban (CVPFCL) et de l'association anti-corruption Sherpa.

Ces associations, à l'origine de la procédure française, se veulent en pointe dans la lutte contre les "biens mal acquis". Cette expression désigne des avoirs issus de la corruption ou de détournements de fonds, placés à l'étranger par des personnalités politiques étrangères ou par leurs proches, au détriment de leurs concitoyens.

La France a adopté en 2021 un dispositif de restitution aux populations des avoirs saisis dans ces affaires. Des enquêtes sont en cours autour des dirigeants de plusieurs pays africains, comme le Congo-Brazzaville, le Gabon ou encore Djibouti.

Une condamnation, historique, a été définitivement prononcée en 2021 contre Teodorin Obiang, le vice-président de Guinée équatoriale, pour détournement de fonds publics, blanchiment et abus de biens sociaux.