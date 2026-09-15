L’énorme raté de Mattéo Guendouzi

Karma police. Trois semaines après avoir été le cauchemar des bagarreurs de l’Olympique Lyonnais, Mattéo Guendouzi disputait la cinquième journée du championnat turc avec Fenerbahçe. L’adversaire de ce lundi soir : Gaziantep, une équipe qui devrait se moquer du Français pendant plusieurs semaines, si ce n’est plusieurs mois. La faute à un loupé dramatique de l’ancien milieu de l’OM.

Guendouzi rate le coche

Servi seul dans la surface de réparation à la 36 e minute, Guendouzi n’avait plus qu’à pousser la balle au fond des filets pour ouvrir le score dans le but à moitié abandonné par le portier Kacper Tobiasz. Il n’en sera finalement rien. Miné par une technique désastreuse sur le coup, le joueur du Fenerbahçe n’est même pas parvenu à cadrer sa tentative. Ce raté, corrélé à la mauvaise performance du Fener, a permis à Gaziantep d’empocher un précieux 0-0 contre le club stambouliote.…

MBC pour SOFOOT.com