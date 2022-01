L'énigmatique Nordahl Lelandais

Parfois décrit comme un manipulateur, un "prédateur" ou même un tueur en série, parfois comme un noceur, charmeur, impulsif ou paumé, Nordahl Lelandais reste un personnage énigmatique, dont la cour d'assises de l'Isère tentera de percer le mystère.

Le profil de cet ancien militaire aujourd’hui âgé de 38 ans a fait couler beaucoup d'encre, depuis la disparition de la petite Maëlys, 8 ans, une nuit d'août 2017 dans une soirée de mariage.

Celui que ses amis surnomment "Nono" doit être jugé à Grenoble à partir du 31 janvier pour le meurtre de la fillette qu'il dit avoir tuée "involontairement" et pour deux affaires d'agression sexuelles sur mineures révélées par l'examen de ses téléphones portables pendant l'enquête.

Il s'agira de son second procès aux assises après sa condamnation en mai 2021 à Chambéry à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre du chasseur alpin Arthur Noyer.

Didier (d), Cécile (c) et Quentin (g) Noyer, les parents et le frère d'Arthur Noyer au tribunal de Chambéry au premier jour du procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, le 3 mai 2021 ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )