"L'enfant que tout le monde cherchait": Monique Olivier interrogée sur la disparition d'Estelle Mouzin

Croquis d'audience montrant Monique Olivier devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine le 5 décembre 2023 à Nanterre ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

"C'était l'enfant que tout le monde cherchait": une photo projetée des yeux verts d'Estelle Mouzin a surplombé la salle d'audience, jeudi à Nanterre, pendant l'interrogatoire laborieux de Monique Olivier, accusée de complicité dans l'enlèvement et le meurtre de la fillette de neuf ans.

Parfois exaspérée, parfois hésitante, l'ex-épouse du violeur et tueur en série Michel Fourniret a souvent répondu devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine "je ne sais pas" et "je ne me souviens plus".

Elle répondait aux questions sur les faits qui se sont déroulés du 9 janvier 2003, jour de l'enlèvement d'Estelle à Guermantes (Seine-et-Marne), au 11 janvier de la même année, date à laquelle Michel Fourniret a enfoui la fillette dans une forêt, comme elle l'a elle-même raconté.

"C'est le dernier moment où on parle d'Estelle ! C'était l'enfant que tout le monde cherchait, je vous en supplie, dites-nous!", lui a lancé Me Didier Seban, avocat de la famille Mouzin. Plusieurs fois, il lui demande de donner plus d'indications sur le lieu où se trouve toujours le corps de la petite fille.

"Je ne sais pas, je n'en sais rien!", répond l'accusée de 75 ans, à chaque fois que la question est posée. "Je n'ai rien à cacher", répète-t-elle, assurant que si elle connaissait l'emplacement, elle le dirait.

Eric Mouzin, le père d'Estelle, arrive le 14 décembre 2023 au palais de justice de Nanterre ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Malgré plusieurs campagnes de fouilles dans les Ardennes, le corps d'Estelle Mouzin n'a jamais été retrouvé.

Monique Olivier souffle ou bafouille mais reste froide quand on lui demande ce qu'elle a pu dire ou faire à Estelle lorsqu'elle l'a gardée plusieurs heures dans la maison insalubre et glaciale de Villes-sur-Lumes dans les Ardennes, le lendemain de l'enlèvement.

Selon l'accusée, Michel Fourniret a séquestré la petite fille, vêtue d'un pull rouge et d'un pantalon bleu marine, dans cette maison qu'il avait héritée de sa soeur.

Elle n'était "pas attachée" mais "pas remuante" non plus, et "elle pleurait". A-t-elle été droguée? "Possible" répond Monique Olivier, qui assure ne lui avoir donné aucun médicament.

- Huit heures d'interrogatoire -

Elle a raconté l'avoir emmenée aux toilettes et lui avoir donné un verre d'eau: d'après ses dires, Estelle a dit qu'elle voulait sa maman et Monique Olivier lui a promis qu'elle la reverrait, seul échange qu'elle reconnaît avoir eu avec la fillette.

Un unique échange auquel Me Seban ne croit pas: "ce n'est pas possible (en) six heures avec une gamine terrorisée!", s'est-il emporté. "Je ne peux pas penser une seconde que vous n'ayez pas dit un mot à cette petite fille, pas (fait) une caresse, pas (apporté) une réponse à son angoisse!".

Me Didier Seban, l'avocat de la famille Mouzin, le 14 décembre 2023 au palais de justice de Nanterre ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Après avoir enfermé de nouveau Estelle dans une chambre du premier étage, Monique Olivier est redescendue au rez-de-chaussée "faire du ménage"...

"J'étais totalement étonnée de voir cette petite fille là, c'est pour ça que je ne suis pas restée trop longtemps avec elle", a-t-elle affirmé pour justifier sa quasi-indifférence, ne supportant pas de voir une fillette aussi jeune.

"Il aurait fallu que je réagisse autrement, que je la sauve", a-t-elle ensuite confié.

Monique Olivier a montré un début d'émotion quand Me Seban a commencé à l'interroger, en faisant projeter la photo des yeux d'Estelle.

Et elle a tenté d'expliquer pourquoi son mari avait choisi une si jeune victime. "Il voulait être le premier partout, donc il fallait qu'il soit pire que (Marc) Dutroux", le pédocriminel et tueur multirécidiviste belge.

Interrogée à plusieurs reprises par le président et Me Seban sur d'éventuelles violences sexuelles commises par Michel Fourniret sur Estelle, elle a dans un premier temps répondu: "il ne m'en a pas parlé".

"Le connaissant lui, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait fait une tentative (de viol) et qu'il n'y soit pas arrivé", a-t-elle lâché plus tard, bousculée par les questions de Me Seban.

Michel Fourniret avait fini par avouer, en mars 2020, avoir enlevé et tué Estelle Mouzin. Monique Olivier avait confessé son implication un an plus tard.

Pourquoi ce silence pendant tant d'années?

A cause du très jeune âge de la dernière victime de son ex-mari. "Dans ma tête, je ne voulais pas admettre cette affaire-là", souffle-t-elle.

En fin d'audience, les questions se bousculent toujours, chez les parties civiles comme côté défense. Me Richard Delgenès choisira pourtant de couper court, jugeant qu'après huit heures d'interrogatoire, sa cliente n'est plus en état de répondre.

Le président a refusé que l'interrogatoire se poursuive vendredi.