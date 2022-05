L'enfant de Furiani

Le 5 mai 1992, en marge d'une demi-finale de Coupe de France entre le SC Bastia et l'Olympique de Marseille, une tribune construite en moins de dix jours s'effondrait au stade Armand-Cesari. Bilan : 19 morts et plus de 2300 blessés. Pour beaucoup, c'était il y a longtemps. Pour certains, c'était hier. Et tous les jours depuis. Une image résume à elle seule l'étendue de la tragédie.

"Quand je vois cette photo... tout remonte... les larmes aussi."

"Une photo touchante et magnifique"

C'est une de ces photos qui hantent et paraissent tout résumer d'un événement funeste. Dessus, il y a tout. Cette mer de fer et de taule, d'abord, couchée au sol et ne signifiant plus rien. Comme un chien qui a mordu son maître jusqu'au sang et somnole au soleil comme si rien ne s'était passé. Ce qui s'est effondré gît à la lumière sur la terre claire de Furiani. Au fond, on voit ce qui a refusé de tomber, la carcasse de cette arène de bric et de broc, mais aussi le cadavre de la joie, de la ferveur, de la vie qui l'avait animée quand le jour déclinait et que l'ambiance montait. Puis il y a le ciel, insupportablement bleu, insupportablement clair, comme s'il tenait à stipuler que la vie devait continuer, comme si rien ne s'était passé.D'autres personnages fixent ce spectacle macabre, cette nature morte, mais au premier plan, il y a surtout cet enfant qui a l'air de pleurer. Ses yeux à lui ne regardent rien. Ils sont plissés, fort. Comme s'ils ne voulaient plus jamais rien voir. Ou effacer l'image qu'ils venaient d'enregistrer et que le cerveau derrière eux ne pouvait comprendre. Le front du gamin de Furiani est collé contre la rambarde de fer qui doit le rafraîchir. Puis il porte ce survêtement Reebok aux couleurs désuètes, que l'on s'arracherait aujourd'hui en fripes. En Corse, on dit que tout le monde connaît quelqu'un qui a été touché par la catastrophe de Furiani . Ce n'est pas forcément vrai et tout le monde ne sait pas qui était cet enfant. Mais tout le monde le connaît., a ainsi déclaré une septuagénaire. Ce garçon était le fils d'un éducateur du club, ancien joueur du SEC Bastia de 1969 en 1971. Trente ans plus tard, il vit sa vie et n'a plus envie de parler de clichés pris à un âge où il ne se rendait compte de rien. Il ne sait pas quoi dire.Le 5 mai 1992, Josepha Guidicelli était encore plus jeune que lui. Elle avait 4 ans et perdait dans la catastrophe