L'enfance de Moise Kean à Asti

Avant d'éclater à la Juve, de prendre son envol vers l'Angleterre et de squatter l'attaque du PSG, comme il le fera une nouvelle fois ce mercredi soir à Leipzig en Ligue des champions, Moise Kean a été un petit garçon à Asti dans le Piémont, à quelques encablures de Turin. Récit de l'enfance du phénomène " Mosè ".

De l'école aux terrains

De l'autre côté des Alpes, l'histoire de la naissance de Moise Kean est connue de tous. C'est sa maman, Isabelle, qui n'avait pas manqué de la conter le jour où les projecteurs se sont braqués pour la première fois sur son fils., racontait-elle pouren 2019. C'était il y a un an seulement, mais, bien avant cette belle confidence, Kean avait eu le temps de devenir le premier joueur né en 2000 à évoluer en Serie A ou à fouler les pelouses de Ligue des champions. Il avait aussi dû faire face aux cris racistes de certains imbéciles à Cagliari et gérer les comparaisons avec Mario Balotelli, avant de s'envoler pour l'Angleterre et Everton où il n'a, pour le moment, pas fait danser grand-monde, au point d'atterrir à Paris avec un billet retour pour le Royaume déjà réservé. Unequi ne ressemble pas vraiment à ce qu'était son quotidien lors de la première moitié de sa vie.Renato Biasi connaît la ville d'Asti comme sa poche. C'est là que l'ancien portier du Torino, qui n'a joué qu'une seule rencontre de Serie A en 1986 face à l'Udinese, est né. C'est ici aussi que l'ancien responsable de la section jeune du club local, situé à une petite cinquantaine de kilomètres de Turin, a rencontré pour la première fois Moise Kean., se souvient l'éducateur.Moise Kean débarque à Asti à l'âge de 5 ans avec son frère et sa mère, séparée de son papa, qui vient de trouver un boulot dans une maison de retraite où elle fait " les trois huit ".Tous les jours, Moise alterne entre l'école élémentaire Baussano, l'oratorio Don Bosco et les terrains d'entraînements de l'AC Asti. À l'école, Lorella Forastiere confiait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com