L'Energetik souffle sur le FK Minsk

Dominateur pendant plus d'une heure, l'Energetik-BGU Minsk s'est adjugé le choc face au FK Minsk (2-0) lors de cette troisième journée du championnat biélorusse. Grâce à des réalisations d'Aleksey Nosko et une autre de Jasur Yakhshiboev, dans le temps additionnel, venu délivrer des locaux réduits à dix après l'exclusion d'Aik Musahagian à vingt minutes du terme. Costaud.

FC Energetik-BGU Minsk 2-0 FK Minsk

Nosko, le patron

Un vent à décorner les bœufs, un synthétique à boules noires, un stade comportant une seule et petite tribune moins remplie que la toute petite forêt de sapins qui lui fait face. Dans le sud-ouest de Minsk, le choc et derby de cette troisième journée deentre l'Energetik-BGU Minsk et le FK Minsk - deux des trois équipes ayant fait un carton plein avant cette rencontre - n'attire pas les foules. Loin d'être anormal, dans un pays où la première division locale peine à attirer du monde, et alors que les premiers groupes ultras nationaux ont commencé à appeler aux boycotts suite au premier diagnostic du Covid-19 dans le pays. Mais sur le terrain, au terme d'un match maîtrisé pendant plus d'une heure, l'Energetik est allé chercher dans la souffrance un troisième succès en autant de journées pour prendre seul la tête du classement.D'entrée, sous un beau soleil venu profiter d'un peu de ballon rond frais, les joueurs de l'Energetik confirment d'entrée leur statut d'équipe surprise de début de saison. Le 4-2-3-1 posé sur l'échiquier par Vladimir Belyavskiy confisque le cuir pendant le premier quart d'heure sans réellement se créer d'occasion franches. Portés par la voix d'un seul supporter n'ayant peur de rien, pas même du ridicule, les maillots oranges vont faire plier leurs invités... en contre. Sous l'impulsion d'Aleksey Nosko, bestial à la récupération du ballon. Après avoir gratté Lire la suite de l'article sur SoFoot.com