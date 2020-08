L'endettement record des entreprises françaises fait peser un risque sur la relance

L'Etat et la Banque de France s'inquiètent du niveau d'endettement des entreprises, craignant qu'il entraîne des faillites en série.

L'an dernier, la dette consolidée des entreprises hexagonales représentait déjà 80% du PIB national, largement au dessus de la moyenne de la zone euro. ( AFP / JOEL SAGET )

L'endettement "est le risque que nous estimons le plus fort" pour la reprise économique, a prévenu fin juin la sous-gouverneure de banque centrale française, Sylvie Goulard. Maillon faible de l'économie française, cet indicateur est scruté de près par le gouvernement et la Banque de France, non sans inquiétude : les entreprises ont aggravé ces derniers mois leur endettement déjà record avant la pandémie, faisant peser le risque de faillites en cascade.

Augmentation de la dette des entreprises

L'an dernier, la dette consolidée des entreprises hexagonales, qui comprend les crédits et les émissions obligataires (hors dettes intra-groupe) représentait déjà 80% du PIB national, largement au dessus de la moyenne de la zone euro (60%). Le seul encours brut de crédit des sociétés non financières a augmenté de 12,1% sur an pour atteindre 1.170 milliards d'euros en juin, une hausse tirée par les crédits de trésorerie, qui ont bondi de 30,4%, selon la Banque de France. " L'augmentation de l'endettement des entreprises est susceptible de dégrader la solvabilité de nombre d'entre elles ", a mis en garde l'institution.

Car avec la crise, la situation s'est aggravée : pour pallier l'assèchement de leurs liquidités quand l'activité a été fortement ralentie durant le confinement, les entreprises ont eu recours massivement au Prêt garanti par l'Etat (PGE). Entre la fin mars et le 24 juillet, 114 milliards d'euros de PGE ont ainsi été accordés à près de 555.000 entreprises. L'essentiel est allé vers les très petites entreprises (TPE). Avec le risque de ne pas pouvoir rembourser si l'activité ne reprend pas suffisamment vite.

Heureusement, 59% des entreprises qui ont contracté un PGE conservent la majeure partie du prêt comme réserve de trésorerie mobilisable pour les prochains mois, selon une enquête publiée fin juillet par la banque publique Bpifrance. La Banque de France a aussi constaté que la hausse de l'endettement était en grande partie compensée, à fin juin, par des augmentations de dépôts. Le besoin net de financement se creuserait donc "seulement" d'environ 80 milliards d'euros. Malgré tout, il est "raisonnable d'anticiper une hausse des créances douteuses", a estimé le 10 juillet Frédéric Oudéa, alors encore président de la Fédération bancaire française (FBF).

Une vague de défaillances à la fin de l'année ?

En dépit des mesures de soutien gouvernementales - PGE mais aussi reports de charges, chômage partiel et fonds de solidarité pour les TPE - les défaillances d'entreprises vont augmenter de 21% en France l'an prochain, prévoit l'assureur-crédit Coface. Le cabinet Altarès a déjà constaté pour sa part une hausse de 15,7% des défaillances d'entreprises de plus de 50 salariés au deuxième trimestre. Et il s'attend à ce que la barre des 30.000 défaillances atteinte aux deuxièmes semestres 2009 et 2013 soit "largement dépassée" cette année. Un autre assureur-crédit, Euler Hermes, prévient que "la vague de défaillances arrivera au quatrième trimestre 2020 et se prolongera sur le premier semestre 2021", les mesures de soutien du gouvernement d'une part, les fermetures de tribunaux de commerce et les gels des procédures collectives d'autre part ayant retardé son arrivée. L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) prévoit une hausse de presque 80% du taux de défaillances d'entreprises due au Covid-19, qui passerait à 3,2% au 1er janvier 2021, contre 1,8% à la même date s'il n'y avait pas eu de pandémie, tandis que la proportion de celles faisant face à des problèmes de liquidités serait multipliée par 2,5 pour atteindre 10%.

Ces craintes poussent beaucoup d'économistes à plaider pour la mise en place d'un "bouclier anti-faillites", notamment via un soutien direct de l'Etat au rétablissement des fonds propres des entreprises en difficulté . Pour le Conseil d'analyse économique, qui conseille le gouvernement, il devrait atteindre 10 milliards d'euros. Des mesures pour consolider le capital des entreprises fragilisées seront intégrées dans le plan de relance , qui doit être présenté le 25 août, et le budget 2021, indique-t-on à Bercy. En attendant, les PME et les TPE vont pouvoir étaler le remboursement des reports de charges dont elles ont bénéficié durant la crise, jusqu'à 36 mois contre 3 mois initialement prévu. "Nous avons parfaitement conscience qu'il faut continuer à tirer le fil de l'étalement des reports de charges fiscales et sociales pour qu'il n'y ait pas un mur de paiement de charges qui se dresse devant les entreprises qui commencent à se relever", a justifié mi-juillet le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.