L’employée qui assigne Neymar en justice témoigne de son calvaire

Les ennuis continuent pour Neymar.

Assigné en justice par une ancienne employée de maison, Neymar va vite devoir se défendre. En effet, cette dernière s’est exprimée auprès du média brésilien Record et les lourdes accusations auxquelles il fait face ne vont pas être arrangées par ce premier témoignage, à visage couvert. Alors qu’elle lui réclame 368 000 euros, cette Brésilienne de 35 ans a fait part de conditions de travail très particulières, sans même parler de celles de son licenciement alors qu’elle était enceinte. « S a secrétaire m’a appelée et m’a dit : « Voici votre salaire, vous n’avez plus besoin de venir travailler ici, réglez ce qu’il se passe dans votre vie privée », a-t-elle raconté. Ils m’ont dit d’aller chercher mon argent auprès de l’agent de sécurité à l’entrée principale. Je me suis retrouvée sans aucun soutien. On m’a même coupé l’électricité pendant une semaine. »…

JF pour SOFOOT.com