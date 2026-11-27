( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

L'emploi salarié est parvenu à rester stable au troisième trimestre en France, avec un très léger recul dans le privé et à l'inverse une progression dans le public, a indiqué vendredi l'Insee, confirmant l'évolution du secteur privé publiée fin octobre.

Dans le détail, 12.200 emplois salariés ont été perdus sur le trimestre, ce qui correspond à une évolution de 0 %, selon les chiffres détaillés publiés par l'Institut national de la Statistique. Au trimestre précédent, ils avaient été en très léger recul de 0,1%.

Dans le secteur privé, l'emploi salarié a reculé de 0,1 % (-29.000 emplois), creusé par les secteurs de l'industrie et de la construction, quand, dans le public, il est en hausse de 0,3 %, avec 16.800 emplois en plus.

La comparaison sur un an, c'est-à-dire avec le troisième trimestre 2025, est plus défavorable, avec un recul de 0,3 % (-94.400 emplois) de l'emploi salarié au total et un cinquième trimestre consécutif avec un niveau en dessous de celui d'un an auparavant. L'emploi privé en est à son septième trimestre de baisse consécutif sur un an, avec un repli de 0,5 % et 109.000 emplois en moins, tandis que dans le public, l'évolution reste légèrement positive (+0,2 % avec +14.500 emplois supplémentaires).

Pouvant être utilisé plus facilement comme variable d'ajustement par les entreprises, l'emploi en intérim a, en revanche, signé un important rebond, de 1,1 % (+7.900 postes) après deux trimestres de baisse. L'industrie et la construction portent ce rebond.

De son côté, l'emploi non salarié a continué de nettement augmenter, avec une progression de 0,8 % sur le trimestre et même de 3 % sur un an.

En cumulant emploi salarié et non salarié, l'emploi en France est quasiment stable (+0,1 %, +18.700 emplois) sur le trimestre.