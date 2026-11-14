L'émotion de Bernardo Silva en conférence de presse
Vivre ou survivre. Présent en conférence de presse en amont de la rencontre entre le Portugal et le Danemark prévu ce samedi soir, Bernardo Silva , le nouveau capitaine de la Seleção das Quinas , s’est montré particulièrement ému au moment d’évoquer la retraite internationale de Cristiano Ronaldo.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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