L'Elysée propose de reconduire Rémy Rioux à la tête de l'Agence française de développement

L'Elysée souhaite reconduire dans ses fonctions l'actuel directeur général de l'Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux,sous réserve de l'accord des commissions parlementaires concernées, selon un communiqué de la présidence publié vendredi.

Créée en décembre 1941 par le général de Gaulle, la Caisse centrale de la France libre (CCFL), qui deviendra l'AFD, est la plus ancienne des institutions de développement au monde.

En 2021, les engagements du groupe AFD se sont élevés à plus de 12 milliards d'euros. L'institution accompagne plus de 4.000 projets de développement tous secteurs confondus dans 115 pays.

Emmanuel Macron, qui appelle à une "nouvelle alliance" entre l'Europe et l'Afrique et "un partenariat d'égal à égal", souhaite que l'AFD change de nom car l'expression "aide au développement, ça ne passe plus", déclarait-il en février dernier.