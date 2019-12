L'élu RN Julien Odoul filmé et insulté dans un bar de Sens : que s'est-il passé ?

Que s'est-il passé au 25, rue de la République à Sens, jeudi soir ? Ce samedi, une vidéo montrant Julien Odoul, élu RN de la région Bourgogne Franche-Comtén se faire insulter par un homme dans un bar est devenue virale, en particulier après le partage de ces images par le rappeur Booba, sur son compte Instagram, vendredi dans la nuit.C'est le président du groupe RN au conseil régional lui-même, candidat déclaré aux municipales à Sens (Yonne), qui a publié la dite vidéo vendredi en deuxième partie de soirée, déclarant qu'il allait porter plainte après cet incident. « Insultes publiques, homophobie, menaces de mort... J'ai déposé plainte contre Ridowane Khalil, pitoyable caricature du « vivre-ensemble » apaisé et pacifique. Les 15 et 22 mars, les électeurs de Sens pourront lui répondre dans les urnes » a ainsi déclaré l'élu sur le réseau social Twitter. Une fois encore, homophobie et menaces doivent être dénoncées peu importe la personne ciblée. Si l'on excuse aujourd'hui l'homophobie sous prétexte que la victime est RN, demain l'homophobie sera excusée pour tout le monde. Non !Débattons des idées, pas des personnes. https://t.co/fhBqSFyyCV-- MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) December 7, 2019 « Tu viens à Sens je te baise ta mère »Sur cet extrait vidéo on peut voir l'élu RN assis avec une femme dans un bar, en train de boire « une limonade au thé vert ». Un homme, qu'on ne voit pas, le traite de « petit fils de pute », lui lance un « salut homosexuel » et enchaîne par un « tu me touches je te baise ta mère ». « Je te jure, tu viens à la ZUP, tu viens à Sens je te baise ta mère » conclut-il visiblement alcoolisé avant que Julien Odoul et son accompagnatrice se lèvent. Dans le même temps, très calme, Julien Odoul et son amie réclament au tenancier l'addition en précisant qu'ils se font insulter depuis « un quart d'heure ».L'homme qu'on entend est effectivement ...