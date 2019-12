L'électricité dans tous les camps de réfugiés, nouveau "défi" lancé par l'ONU

Un constat a motivé cet appel: sur les 26 millions de réfugiés, disséminés principalement dans les pays pauvres, 90% de ceux qui vivent dans un camp n'ont pas accès à l'énergie ou l'électricité, avec tous les risques d'insécurité que cela engendre, notamment pour les femmes.

"Je vous invite à me rejoindre dans l'ambitieux +défi énergie propre+ (Clean energy challenge), pour que, d'ici 2030, tous les réfugiés et les communautés alentours aient accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne", a appelé mardi à Genève le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi.

"Je ne pense pas que nous ayons le choix, vu la situation actuelle", a abondé mercredi auprès de quelques journalistes Andrew Harper, conseiller spécial sur l'action climatique au HCR, soulignant que les régions les plus touchées par le changement climatique sont aussi celles qui accueillent le plus de réfugiés.

Dans des régions comme le Sahel, où seuls 31% de la population ont accès à l'énergie, dit-il, "on voit des pays qui deviennent des zones de conflit potentielles".

L'accès à l'eau ou à l'énergie "ajoute de la tension, du stress social et, malheureusement, est souvent source de conflits", ajoute Andrew Harper.

Laundry is drying on a shelter in the Peul Internal Displacement People camp in Zemio, on September, 28, 2019. Following violence in 2017, some of Zemio's inhabitants took refuge in Zapai, Democratic Republic of Congo. The two towns, totally isolated, are separated by the Mbomou River, which is taxed by armed groups. ( AFP / FLORENT VERGNES )