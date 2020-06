Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'élection à Paris n'est pas perdue d'avance pour Buzyn, dit Guerini Reuters • 07/06/2020 à 13:52









L'ÉLECTION À PARIS N'EST PAS PERDUE D'AVANCE POUR BUZYN, DIT GUERINI PARIS (Reuters) - Les élections municipales à Paris ne sont pas perdues d'avance pour Agnès Buzyn, a déclaré dimanche le délégué général de La République en Marche (LaRem), Stanislas Guerini, contrairement à ce que laissent entendre des messages attribués à Marlène Schiappa. Propulsée dans l'urgence en février tête de liste LaRem à Paris après le retrait de Benjamin Griveaux, Agnès Buzyn n'est arrivée qu'en troisième position au premier tour de scrutin en mas, avec 17,6% des voix, loin derrière la maire socialiste sortante Anne Hidalgo (29,3%) et la candidate Les Républicains Rachida Dati (22,7%). Après quelques jours de flottement apparent, l'ancienne ministre de la Santé a confirmé fin mai qu'elle restait candidate à la mairie de Paris en vue du second tour, décalé au 28 juin en raison de l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Mais selon Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'égalité homme-femme et candidate sur la liste LaRem dans le 14e arrondissement, "plus personne ne pense qu'Agnès Buzyn va être élue maire de Paris", à en croire ce SMS adressé aux militants de son mouvement dévoilé vendredi par le journal Le Point. "Il n'y a aucun combat qui est plié d'avance", a au contraire assuré dimanche Stanislas Guerini, dans l'émission Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. "Nous allons nous battre pied à pied", a ajouté le délégué général de LaRem. Un sondage Ifop-Fiducial pour le Journal du Dimanche et Sud Radio indique cependant qu'Agnès Buzyn paraît largement distancée dans les intentions de vote pour le deuxième tour à Paris avec 20% des voix, contre 44% pour Anne Hidalgo et 33% pour Rachida Dati. Pour Stanislas Guerini, ce sondage va "contre l'idée que beaucoup portaient qu'il y aurait un effondrement d'Agnès Buzyn au moment où elle reprendrait (...) cette campagne municipale, ce n'est pas le cas". "Il nous reste du travail à mener", a-t-il admis, mais "nous avons un collectif dans cette campagne parisienne qui tient bon". (Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.