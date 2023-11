L’Egypte maîtrise la Sierra Leone

Les Pharaons fanfaronnent.

Deux sur deux pour l’Egypte dans ces qualifications à la Coupe du monde 2026. Trois jours après avoir écrasé Djibouti (6-0), Mohamed Salah et ses coéquipiers ont confirmé contre la Sierra Leone (0-2), une rencontre délocalisée au Libéria. Face à une formation rapidement réduite à dix après l’expulsion de Tyrese Fornah (38 e ) et même à neuf en toute fin de match (Abdul Jarju Kabia, 90e+9), les Egyptiens ont pu compter sur un Trezeguet en pleine forme et auteur d’un doublé (18 e , 62 e ). Ce résultat permet à l’Egypte de conforter sa première place dans le groupe A de ces éliminatoires et d’engranger de la confiance à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des Nations où un groupe piégeux (Mozambique, Ghana, Cap-Vert) l’attend.…

FG pour SOFOOT.com