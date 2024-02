L’Égypte limoge son sélectionneur

Y’a du changement en Égypte.

Éliminés précocement de la CAN 2024 par la République Démocratique du Congo en huitièmes de finale (1-1, 7-8 t.a.b.), les Pharaons ont décidé de changer de maître à penser. Rui Vitória, en poste depuis 2022, a été démis de ses fonctions ce dimanche soir par la Fédération Égyptienne de Football. Par le biais d’un communiqué, l’instance égyptienne a tenu à remercier le technicien portugais : « Le Conseil d’administration de la Fédération égyptienne de football, à l’issue de sa réunion d’aujourd’hui pour discuter des rapports techniques et administratifs concernant la participation de l’équipe nationale au Championnat d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire 2023, a décidé de remercier le Portugais Rui Vitoria, l’entraîneur de l’équipe nationale égyptienne et son staff adjoint, tout en étudiant les CV des entraîneurs étrangers et en les présentant lors de la prochaine réunion. » …

AC pour SOFOOT.com