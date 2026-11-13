L'Égypte et le Maroc se promènent

Trois matchs, trois victoires : le Maroc garde le cap et la tête du groupe A des éliminatoires de la CAN 2027 . Les Lions de l’Atlas ont écrasé le Niger vendredi (5-1) avec un doublé d’Achraf Hakimi , décidément très en forme. Ils pourront assurer leur qualification dès mardi en cas de nouveau succès sur le Niger, cette fois à l’extérieur.

L’Égypte a elle aussi assumé son statut face au Malawi (5-0). Les Pharaons ont vite concrétisé leur domination avec deux buts dans les dix premières minutes. Mohamed Salah a quant à lui alourdi la note avec un doublé dans le money time. L’Égypte est en tête du groupe B , avec provisoirement trois points d’avance sur l’Angola. Autre leader, mais bien moins pépère, dans le groupe K : le Mali, qui a dû s’employer face au Rwanda (3-2). Le Brestois Kamory Doumbia et le Montpelliérain Mamadou Camara ont marqué des buts précieux.…

QB pour SOFOOT.com