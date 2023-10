L'Egypte a alerté Israël "trois jours" avant l'assaut du Hamas, selon un élu américain

L'élu américain Michael McCaul, chef de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, le 10 octobre 2023 à Washington, DC ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

L'Egypte a alerté Israël sur des risques de possibles violences "trois jours" avant l'assaut du Hamas, a indiqué mercredi l'élu américain Michael McCaul, chef de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants.

"Nous savons que l'Egypte a averti les Israéliens trois jours auparavant qu'un événement similaire pourrait se produire", a-t-il déclaré à la sortie d'un briefing au Congrès américain.

"Un avertissement a été donné, la question est de savoir à quel niveau", a-t-il réitéré.

Officiellement, l’Egypte n'a jamais commenté ces informations, données dans la presse il y a plusieurs jours.

Mais, pour la deuxième fois depuis le début de la guerre, mercredi, des "sources haut placées dans l'appareil sécuritaire égyptien" citées par les médias proches des services de renseignements égyptiens ont "démenti les informations de presse israéliennes affirmant que les services égyptiens avaient informé les Israéliens d’une volonté du Hamas de mener l'attaque qui a eu lieu le 7 octobre".

Sur de possibles failles du renseignement israélien, M. McCaul, un influent élu américain, a affirmé: "Nous ne savons pas vraiment comment nous avons raté cela, nous ne savons pas vraiment comment Israël l'a raté".

Les responsables de l'administration Biden, à l'origine du briefing, étaient "réticents" à impliquer directement l'Iran dans l'attaque menée par le Hamas contre Israël, a-t-il également fait savoir.

Le Hamas, au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza et ennemi juré d'Israël, a lancé son offensive samedi à l'aube.

Au total, la guerre a déjà fait plus de 3.700 morts de part et d'autre, civils, soldats israéliens et combattants palestiniens.