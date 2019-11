L'égalité des citoyens devant le service public n'est pas respectée

En France métropolitaine et outre-mer, il y a 73 agents publics pour 1.000 habitants. Une moyenne nationale qui cache de nombreuses disparités entre départements et secteurs, surtout en ce qui concerne la fonction publique hospitalière.

Hôital de La Timone, à Marseille, le 11 janvier 2017. ( AFP / BORIS HORVAT )

Un expert en finances publiques, François Ecalle, a décrypté ce jeudi 14 novembre pour le site Fipeco le rapport annuel sur l'état de la fonction publique de 2019, qui compile des données de 2017. Conclusion : les départements sont inégalement dotés, surtout l'hôpital.

Le taux d'administration est en moyenne de 73 agents publics civils pour 1.000 habitants, tous secteurs confondus (État, territoriale, hospitalière). En façade, il est particulièrement élevé en outre-mer (86 pour 1.000), en Île-de-France (82) et en Corse (81), mais c'est surtout dû à la forte présence d'administrations centrales (services des ministères, bases militaires, universités, recherche...).

Si on regarde de plus près la répartition des emplois locaux de fonctionnaires, au service des populations (éducation, impôts, hôpital), l'écart est considérable (50%) entre la région la plus dotée (PACA) et la moins dotée (Grand Est).

Les départements ruraux mieux pourvus en emplois hospitaliers que l'Île-de-France

Pour les effectifs des hôpitaux, l'écart est de 45% entre la région la plus pourvue, la Bourgogne-Franche-Comté, et la moins pourvue, l'Île-de-France. Les départements ruraux ne sont pas forcément les plus défavorisés, relève l'étude. Ils sont notamment mieux pourvus en emplois hospitaliers que la région parisienne. Ce sont les DOM qui ont le moins d'agents hospitaliers (14,7 pour 1.000). La moyenne pour toute la France est de 16,3 agents pour 1.000 habitants.

Hors DOM, l'Île-de-France souffre du taux de fonctionnaires hospitaliers le plus faible : 9,4 pour 1.000 en Seine-et-Marne, 9,6 en Essonne, 10,1 en Seine-Saint-Denis, 10,2 dans les Yvelines.

Paris compte 25,9 agents hospitaliers pour 1.000, mais ce taux n'est pas le plus élevé de France : la Haute-Vienne, la Creuse, l'Allier devancent Paris. La taux parisien relativement élevé n'empêche pas la saturation, compte tenu de l'afflux probable des patients des départements limitrophes vers la capitale.

Les zones dynamiques sont relativement moins bien dotées en emplois éducatifs et hospitaliers que beaucoup de territoires ruraux parce que ces services publics s'ajustent aux évolutions démographiques avec "une certaine inertie", observe François Ecalle.

Sa note s'appuie sur une étude, publiée en juin 2019 par France Stratégie, sur la répartition des fonctionnaires par zone d'emploi. Elle concluait que, davantage que les territoire ruraux, ce sont les villes moyennes du Nord et d'une partie de l'Occitanie qui sont les moins dotées en emplois publics.