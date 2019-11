En huit épisodes, les scénaristes décrivent le chaos fulgurant et inéluctable de la fin de notre civilisation.

CANAL+ - LUNDI 11 NOVEMBRE À 22 H 40 - SÉRIE

L'essence commence à manquer, l'eau potable se raréfie, l'énergie nucléaire est menacée, les médicaments sont rationnés. La société se disloque, charriant son lot de violences et de morts, face à des autorités politiques impuissantes, voire inexistantes. Ce scénario post-apocalyptique est porté à l'écran par Canal+ dans la série L'Effondrement, à partir du 11 novembre, à raison de deux épisodes chaque lundi.

Une référence sans équivoque aux thèses de l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle, qui rencontrent un succès inattendu auprès du grand public, portées notamment par le chercheur Pablo Servigne. Si certains théoriciens prédisent un effondrement progressif de notre société, les trois jeunes réalisateurs Jérémy Bernard, Guillaume Desjardins et Bastien Ughetto, du collectif Les Parasites, déjà primés pour leurs courts-métrages engagés, décrivent un chaos fulgurant et inéluctable - mais aux causes inconnues, insinuant juste que les citoyens ont été prévenus mais n'ont pas voulu y croire.

Choix ambitieux

L'un des ressorts du scénario repose sur cette absence totale de préparation. Pour appuyer le prosaïsme des trajectoires des personnages, les réalisateurs changent d'acteurs à chacun des huit épisodes, accentuant le processus d'identification du téléspectateur. Dans ces séquences d'une vingtaine de minutes, on retrouve notamment Philippe Rebbot, tout en justesse, dans l'épisode le plus réussi de la série, où il incarne le gérant d'une station-service qui tente de prendre la fuite avec son fils autiste avant que les réservoirs d'essence ne se vident. Thibault de Montalembert, remarqué notamment dans la série Dix pour cent, campe, lui, un millionnaire impitoyable prêt à tout pour rejoindre son abri de fortuné.

